CARTE - Où profiter de la nuit des étoiles en Loire-Atlantique et en Vendée

Saturne et ses anneaux, pluie d'étoiles filantes et Voie lactée : la 33e édition de la Nuit des étoiles se déroule ce week-end partout en France. Le rendez-vous annuel d'observation des astres permet au grand public de profiter de soirées gratuites pour en savoir plus sur le sujet, des découvertes des étoiles au télescope aux conférences sur les météorites. De vendredi à dimanche, plusieurs événements sont organisés en Loire-Atlantique et en Vendée, en espérant que les nuages ne gâchent pas la fête.

60 à 70 étoiles filantes par heure

Avec une soirée à privilégier si c'est possible pour profiter au mieux de l'événement : la nuit du 12 au 13 août. "Vous devriez voir 60 à 70 étoiles filantes à l'heure", explique Sylvain Bouley, planétologue, à l’université Paris-Saclay et président de l'Association Société Astronomique de France. Et pour en profiter au mieux, l'idéal est de s'éloigner au maximum des centres-villes et des éclairages publics pour avoir la meilleure vue possible sur le ciel.