Vous avez chaud ? Le Puy-de-Dôme regorge de lacs, bases de loisirs et autres plans d'eau pour se rafraîchir tout l'été. Retrouvez ici toutes nos adresses pour aller faire trempette ou pratiquer des loisirs nautiques.

Puy-de-Dôme, France

Si vous avez envie de piquer une tête et vous rafraîchir, les lieux de baignade ne manquent pas dans le Puy-de-Dôme. Nous en avons recensé une bonne vingtaine, des lacs, mais aussi des plans d'eau aménagés. La plupart des sites bénéficient d'une baignade surveillée l'été, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils sont nombreux aussi à proposer des équipements de loisirs.

*Cliquez sur les sites de baignade pour avoir la description, vous pouvez aussi agrandir la carte en cliquant sur le carré en haut à droite pour naviguer plus facilement.

La qualité des eaux de baignade en majorité "excellente"

L'Agence régionale de santé contrôle la qualité des eaux de baignade sur 28 sites dans le Puy-de-dôme, certains sont privés. En 2017, toutes ces zones affichaient des qualités excellentes ou bonnes. Vous pouvez consulter la qualité des eaux de baignade en temps réel sur le site du ministère des Affaires sociales et de la Santé. C'est une précaution à prendre avant de vous déplacer, car avec l'arrivée des grosses chaleurs, certaines zones peuvent être interdites à la baignade suite à de mauvaises analyses et notamment à la présence de cyanobactéries, ces fameuses algues bleues. Cela a été le cas début juillet au plan d'eau de Vernet-la-Varenne et au Gour de Tazenat. Mais tout est rentré dans l'ordre.

Sachez que dans le département du Puy-de-Dôme, la baignade est interdite sur la rivière Allier, par arrêté préfectoral du 3 juillet 1975, ainsi que sur les rivières Dore et Dordogne par arrêté préfectoral du 13 juillet 1993.