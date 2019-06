CARTE - Où se baigner en Franche-Comté cet été 2019 ?

Il fait chaud, c'est même la canicule et vous cherchez une baignade où vous rafraîchir en toute sécurité. En Franche-Comté, il existe 32 sites dont la qualité de l’eau est contrôlée par l’Agence régionale de santé et 28 affichent la note "excellent".

Pour se distraire ou échapper à la canicule, rien de tel qu'un plongeon dans l'eau. En Franche-Comté, 32 sites de baignade sont contrôlés par l'agence régionale de santé pour la qualité de leur eau. Bonne nouvelle, dans 28 d'entre eux, l'eau est déclarée "excellente" ; elle est dite de "bonne qualité" sur un site, "suffisante" dans un autre. Dans une seule baignade, la qualité est insuffisante. Dans la dernière, le classement n'est pas disponible (retrouvez le détail sur notre carte et, département par département, plus loin dans cet article).

Deux sites de baignade, à Belmont et Ounans sur la Loue (Jura), fermés en 2018, ont ouvert en 2019, après l’amélioration de la qualité de leur eau. Toujours dans le Jura, la plage du Grand Lac de Clairvaux à Clairvaux-Les-Lacs dans le Jura est depuis 2009 labellisée pavillon bleu.

La qualité de l'eau, département par département

Le Doubs : c'est tout bon

Brognard : Etang du Paquis, qui accueille en 2019 un parc aquatique de 3.000 mètres carrés : qualité excellente

Les Grangettes : plage des Grangettes, excellente

Labergement-Sainte-Marie : plage du lac de Remoray, excellente

Malbuisson : plage des Landes et plage Les Perrières, excellente

Montperreux : Chaon Plage, excellente

Osselle-Routelle : la Sablière, excellente

Oye-et-Pallet : Le Canal, excellente

Pont-de-Roide-Vermondans : la plage de Pont-de-Roide, excellente

Saint-Point-Lac : Le Port rue du lac, excellente

Territoire de Belfort : excellente qualité pour l'étang du Malsaucy

La Haute-Saône : presque parfait

Autet : la plage d'Autet, l'eau est de bonne qualité

Champagney : les Ballastières, qualité excellente

Chassey-les-Montbozon : baignade des Forges de Bonnal, excellente

Vaivre-et-Montoille : baignade du lac, qualité excellente

Jura : deux sites de retour, à surveiller

Belmont : La Loue au pont de Belmont est de qualité insuffisante

Champagne-sur-Loue : La Loue au pont de Champagne est de qualité excellente

Chancia : lac de Coiselet, qualité excellente

Clairvaux-les-Lacs : le grand lac de Clairvaux, excellente

Desnes : la gravière de Desnes, données non disponibles pour le moment

Dole : le Doubs au Pré Marnoz, excellente

le lac de Chalain à Doucier et Fontenu : qualité excellente

Le lac de Lamoura, excellente

Maisod : Mercantine - lac de Vouglans, excellente

Marigny : La Pergola - lac de Chalain, excellente

Orgelet : Bellecin - lac de Vouglans, excellente

Ounans : la Loue, l'eau est de qualité suffisante

Parcey : la Loue, excellente

Port-Lesney : la Loue au pont de Port-Lesney, excellente

Lac des Rousses : excellente

La Tour-du-Meix : Surchauffant - Lac de Vouglans, excellente

Pourquoi contrôler les eaux de baignade ?

Une eau de mauvaise qualité peut provoquer des infections par le contact sur la peau ou si vous buvez la tasse. L'agence régionale de santé recommande de se baigner dans des zones surveillées, où le contrôle sanitaire affiche des résultats satisfaisants, alors que les sites non déclarés ne sont ni surveillés ni contrôlés et sont censés être interdits à la baignade.

Les contrôles de l'ARS portent sur des analyses microbiologiques de l’eau et des relevés de paramètres physico-chimiques. Ces contrôles ont lieu deux fois par mois entre le 1er juillet et le 31 août. Sur certains sites, des recherches sont aussi faites sur les cyanobactéries, des micro-algues qui libèrent des toxines dangereuses pour les baigneurs. En cas de mauvais résultat, l'ARS peut demander au gestionnaire de fermer la baignade et réalise un nouveau prélèvement dit de recontrôle.

Ces résultats peuvent être consultés dans le détail sur le site du ministère de la santé.