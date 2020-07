Qualité de l'eau : où se baigner en Lorraine en toute sécurité cet été

Pour se rafraîchir pendant l'été, il existe en Lorraine une trentaine de baignades naturelles dont la qualité de l’eau est surveillée par l'agence régionale de santé (ARS). Attention, certains sites sont fermés, par précaution, à cause de la crise sanitaire. Retrouvez la liste ci-dessous.

Cet été, plus que jamais, les Français privilégient les vacances dans l'hexagone. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les baignades naturelles en Lorraine. Une trentaine de sites sont répertoriés par l'ARS Grand Est en Meurthe-et-Moselle, en Moselle, dans les Vosges et en Meuse et la qualité de leur eau régulièrement contrôlée contre les bactéries, les algues toxiques, les parasites naturels (puce du canard) voire d'éventuels rejets polluants.

Avec l'épidémie de coronavirus, l'agence régionale de santé attire l'attention des baigneurs sur la nécessité de respecter la distanciation sociale dans et au bord de l'eau. Les gérants de baignade s'organisent pour assurer le respect des mesures barrières, dans les toilettes, les vestiaires ou encore les restaurants. Mais certaines communes ont pris des arrêtés pour fermer des plages, considérant les mesures contre l'épidémie inapplicables. Ailleurs, c'est parfois la sécheresse qui empêche l'ouverture d'une baignade.

Attention, tous les sites dont l'eau est contrôlée et qui sont, à ce titre, répertoriés par l'ARS, ne sont pas nécessairement surveillés. Dans ce cas, la baignade se fait aux risques et périls des nageurs. Soyez prudents, ne risquez pas la noyade.

Les sites de baignade en Meurthe-et-Moselle

Zone de loisir de Favières : qualité excellente.

Au Grand Bleu à Pont-à-Mousson, la qualité de l'eau est excellente, en revanche, si les activités nautiques sont possibles (comme le paddle ou le canoë), la baignade seule est interdite cette année, par précaution contre le coronavirus.

Au lac de la plaine à Pierre Percée, la qualité de l'eau est insuffisante pour la baignade.

Les sites de baignade dans la Meuse

Les sites de baignade en Moselle

Les sites de baignade dans les Vosges

Compte tenu de l'évolution de la qualité de l'eau et des mesures prises contre l'épidémie de Covid-19, il est recommandé de contacter les responsables de la base nautique -quand c'est une plage surveillée- avant de venir.