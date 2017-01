CARTE - Où skier en Isère les 14 et 15 janvier ?

De la neige par dizaines de centimètres qui tombe sur l'Isère depuis la nuit de jeudi à vendredi. Sur l'agglomération grenobloise notamment des flocons ont fait leur apparition, mais ce sont bien les stations de ski qui se frottent les mains puisqu'elles vont pouvoir enfin lancer leur saison.

Elle se faisait attendre depuis un petit moment. Après les premières chutes dans la semaine, la neige s'est installée dans la nuit de jeudi à vendredi en Isère. En altitude, tous les massifs du département ont été touchés par les précipitations. Demain signe donc "la vraie ouverture de la saison", confie Jean-François Genevray, le directeur des remontées mécaniques des 7 Laux. Tour d'horizon.

Aucune station oubliée

Depuis la nuit de jeudi à vendredi, la neige tombe sans arrêt. De quoi garnir les pistes d'un manteau de neige, plus ou moins épais selon les stations. En Chartreuse, c'est une trentaine de centimètres qui est tombée... À Saint-Hilaire du Touvet, dès samedi, l'ensemble des pistes devraient être ouvertes sauf celles du ski de fond. À Saint-Pierre de Chartreuse, la télécabine sera ouverte demain matin. Enfin, du côté du Col de Porte, pas de ski alpin mais les pistes de ski de fond seront, elles, bien damées.

Au cœur de l'Alpe d'Huez, la station d'Oz-en-Oisans a connu les mêmes précipitations : plus de 30 centimètres de neige fraîche dans la nuit. Un problème existe toujours : le vent. Au delà de 2100m, de fortes rafales perturberont samedi les remontées mécaniques. Mais dès dimanche, la station compte toutefois ouvrir jusqu'à 80% de ses pistes.

Dans le Vercors, la station de Coulmes, près de Villard-de-Lans, était en train de damer ses pistes vendredi soir. Sur les 50 kilomètres de pistes de ski de fond, près d'un tiers pourrait être skiable. Il faudra attendre samedi matin pour savoir si les pistes de ski alpin seront, elles aussi, praticables. Et puis dans le Belledonne, c'est le soulagement. Aux 7 Laux, entre 15 et 20 centimètres de neige sont tombés en bas des stations. C'est la première fois de la saison que les trois sites (Pipay, Prapoutel et Pleynet) seront connectés.

↓ Zoomez sur la carte ci-dessous pour découvrir les stations ouvertes en Isère les 14 et 15 janvier.