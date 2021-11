CARTE : Où sont les marchés de Noël dans le Nord-Franche-Comté ?

Après deux ans d'absence, les marchés de noël sont de retour ! La plupart des communes avaient dû annuler leurs événements en 2019 et 2020 à cause du Covid. Dans le Nord-Franche-Comté, le mois de décembre s'annonce chargé en friandises et en vin chaud.

Dans les bureaux des mairies on finalise les préparatifs d'une nouvelle saison de marchés de Noël très attendue. L'objectif est de renouer avec la magie et l'affluence des grandes fêtes, annulées en 2019 et 2020 à cause du Covid. Dans le Nord-Franche-Comté, on pourra faire un mois complet de marchés de Noël sans voir deux fois le même. France Bleu Belfort-Montbéliard vous a concocté une carte pour vous aider à vous y retrouver.