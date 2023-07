CARTE - Où voir les feux d'artifice du 14 juillet en Moselle ?

Malgré plusieurs annulations à cause de la sècheresse et des risques d'incendie, il sera possible de voir des feux d'artifice pour le 14 juillet en Moselle.

Les violences urbaines , la sécheresse et les risques d'incendie ... Cette année encore, les feux d'artifices du 14 juillet sont encore perturbés en Moselle. Plusieurs communes ont décidé d'annuler leur spectacle pyrotechnique prévu pour la Fête Nationale. C'est le cas de Maizières-lès-Metz, Rombas ou encore Creuztwald. D'autres feux d'artifices, souvent tirés par les sapeurs-pompiers locaux, sont maintenus, mais avec davantage de précautions. Voici une carte qui recense quelques uns des feux qui seront tirés en Moselle, principalement le jeudi 13 au soir. Une carte non-exhaustive et encore susceptible d'évoluer en fonction de la météo.