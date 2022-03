Paris-Nice 2022 : carte, horaires, circulation, tout savoir sur la 2e étape entre Auffargis et Orléans

La deuxième étape du Paris-Nice 2022 partira d'Auffargis dans les Yvelines pour rallier Orléans ce lundi 7 mars. Au programme 159,5 kilomètres et deux bosses de 3e catégorie, la côte des 17 tournants et la côte de Choisel. Des perturbations de circulations sont attendues dans la cité johannique.

Ce lundi 7 mars, l'édition 2022 du Paris-Nice s'élancera d'Auffargis dans les Yvelines vers Orléans pour la deuxième étape de la course. Les coureurs vont parcourir 159,5 km avec deux côtes de troisième catégorie au programme, mais la victoire devrait se jouer entre sprinters, sur le boulevard Alexandre Martin, aux alentours de 16h. France Bleu Orléans fait le point sur le tracé de la course, les horaires de passage et les conditions de circulation.

La circulation à Orléans modifiée ce lundi

Le passage du peloton à Orléans va perturber la circulation ce lundi. La métropole annonce que le boulevard Alexandre Martin sera fermé entre le rond-point du tramway Halmagrand et le centre de conférence de 6h30 à 22h00.

Le boulevard Saint Euverte, le Pont Thinat et l'avenue Gaston Galloux (depuis le rond-point de la recherche scientifique) seront fermés de 13h30 à 17h30. La circulation sera maintenue devant le centre de conférence, la rue Louise Weiss et le Boulevard Sainte Euverte jusqu’à 13h30. Les tramways fonctionneront normalement, en revanche une déviation va être mise en place sur les lignes de bus de l'arrêt Halmagrand jusqu'au Pont Thinat.

Des panneaux d'information et de déviation ont déjà été posés, en particulier sur la RD2020 et la Tangentielle pour avertir les automobilistes des perturbations ce lundi. D'autres panneaux de déviation vont également être installés aux abords des périmètres fermés à la circulation. La métropole d'Orléans précise enfin que les riverains "pourront accéder à leurs logements sans difficulté."

Stationnement interdit du dimanche soir au lundi soir

A partir de 18h ce dimanche et jusqu'au lendemain 22h, il sera interdit de stationner depuis la place Halmagrand jusqu'au boulevard Saint-Euverte sur l’ensemble du parking et du boulevard Alexandre-Martin, du parking et du boulevard Pierre-Segelle, contre-allée comprise, et de l’avenue Jean-Zay.

Le stationnement sera également interdit ce dimanche à partir de 16 h jusqu'au lundi 22 h, sur le parking Aristide-Briand, situé à l’Est de la rue Louise-Weiss.

Le tracé et le profil de la 2e étape entre Auffargis et Orléans

La carte de la 2e étape du Paris-Nice 2022 entre Auffargis et Orléans ce lundi 7 mars. - ©ASO

Le profil de la 2e étape du Paris-Nice 2022 entre Auffargis et Orléans. - ©ASO

Les horaires de passage de la 2e étape

Les horaires de passage du Paris-Nice entre Auffargis et Orléans ce lundi 7 mars. - ©ASO

Le plan de l'arrivée de la 2e étape du Paris-Nice 2022 à Orléans. - ©ASO

La "course au soleil" n'était plus arrivée à Orléans depuis 2012, mais est récemment passée par le Loiret, notamment lors de l'édition 2021 avec une arrivée à Amilly.