Pour la 4e étape du Paris-Nice 2022, les coureurs s'élancent de l'Allier ce mercredi 9 mars pour un contre-la-montre individuel de 13,4 km, entre Domérat et Montluçon. Retrouvez le parcours, les difficultés et les horaires de passage.

CARTE - Paris-Nice 2022 : le tracé de la 4e étape entre Domérat et Montluçon

Ce mercredi 9mars, pour la 4e étape du Paris-Nice 2022, les coureurs seront dans l'Allier pour un contre-la-montre individuel de 13,4 km entre Domérat et Montluçon. France Bleu Pays d'Auvergne vous présente le parcours de l'étape, les horaires de passage des coureurs et les infos pratiques pour la course.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le tracé et le profil de la 4e étape entre Domérat et Montluçon

Le parcours du contre-la-montre individuel pour la 4e étape du Paris-Nice 2022 entre Domérat et Montluçon. - ©ASO

Le profil du contre-la-montre entre Domérat et Montluçon ce mercredi 9 mars. - ©ASO

Les horaires de passage de la 2e étape

Les horaires de passage de la 4e étape du Paris-Nice 2022 entre Domérat et Montluçon. - ©ASO

Le plan de l'arrivée de la 4e étape du Paris-Nice 2022 à Montluçon ce mercredi 9 mars. - ©ASO

Retrouvez toutes les infos sur le Paris-Nice sur le site internet de la course mais aussi sur Twitter et Facebook.