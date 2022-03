CARTE - Paris-Nice 2022 : le tracé et les horaires de la 3e étape entre Vierzon et Dun-le-Palestel

Ce mardi 8 mars, le Berry et la Creuse vont vibrer à l'occasion de la troisième étape du Paris-Nice cycliste. 191 kilomètres sont programmés entre Vierzon et Dun-le-Palestel, sur une étape qualifiée de plate par l'organisation. A noter toutefois trois côtes de troisième catégorie dans le dernier tiers du parcours.

Parmi les favoris de cette 80e édition, le Slovène Primoz Roglic qui ambitionne de détrôner l'Allemand Maximilian Schachmann, vainqueur des deux dernières éditions.

Le tracé et le profil de la 3e étape entre Vierzon et Dun-le-Palestel

191 kilomètres sont au programme de 3e étape du Paris-Nice entre Vierzon et Dun le Palestel - ©ASO

Un parcours plat attend les coureurs, mais attention à la dernière bosse à vingt kilomètres de l'arrivée. - ©ASO

Les horaires de passage de la 3e étape

Le départ fictif est donné à 11h15 de Vierzon, pour une arrivée aux alentours de 16h à Dun-le-Palestel. - ©ASO

Quelles difficultés de circulation sur les villes de départ et d'arrivée ?

Vierzon

Vierzon accueille pour la troisième fois en dix ans une étape du Paris-Nice cycliste. En tant que ville de départ, les difficultés de circulation et de stationnement se feront sentir dès la veille, le lundi 7 mars dans l'après-midi.

Du lundi 16h au mardi 15h : Circulation et stationnement des véhicules interdits parking et esplanade La Française, rue de la Société Française (depuis la rue de la Petite Vitesse jusqu’à la Place Gabriel Péri), rue Adolphe Hache et rue Bernard Palissy.

: Circulation et stationnement des véhicules interdits parking et esplanade La Française, rue de la Société Française (depuis la rue de la Petite Vitesse jusqu’à la Place Gabriel Péri), rue Adolphe Hache et rue Bernard Palissy. Mardi, à partir de 8h et jusqu’à la levée du dispositif soit environ 11h30, le stationnement est interdit sur tout le parcours de la course.

et jusqu’à la levée du dispositif soit environ 11h30, le stationnement est interdit sur tout le parcours de la course. À partir de 10h00 et jusqu’à la levée du dispositif soit environ 11h30, la circulation est interdite sur tout le parcours de la course.

et jusqu’à la levée du dispositif soit environ 11h30, la circulation est interdite sur tout le parcours de la course. Toutes les voies débouchant sur le parcours de la course seront mises en impasse durant cette période.

Dun-le-Palestel

Le stationnement sera interdit à tout véhicule, sauf véhicules de l’organisation de la course, du lundi à 20h au mardi à 19h : place de la Poste, place de la Mairie, place Philippe Daulny, place du Champ de Foire, rue des Sabots jusqu’au croisement avec la rue du Barreau vert, avenue du Limousin, grande rue, rue du Lavoir, rue des Rempart, rue du 19 mars 1962, rue des Muets, rue des Quatre chemins, rue du château d’eau, rue des Mottes, rue de la Perrière, rue du Barreau vert, avenue de Verdun, rue du 8 mai 1945 et parking du collège Benjamin Bord.

La circulation sera interdite le mardi sauf aux véhicules de secours et aux véhicules d’organisation, sur tout le circuit concerné par la course, rue des Muets, rue du 19 mars 1962, rue des Sabots et rue de Tarsat de 13h à 17h. Des déviations seront mises en place à l’intérieur de l’agglomération.