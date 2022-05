CARTE - Pavillon Bleu 2022 : où se baigner en sécurité dans les Hauts-de-France ?

5 plages et 4 ports de plaisance sont labellisés Pavillon Bleu 2022. Ce label garantit une baignade en toute sécurité mais aussi une eau propre dans les ports. Le plan d'eau du Canada à Beauvais (Oise) est le seul ajout dans les Hauts-de-France cette année.

La sécurité et la propreté des plages, la gestion de l'eau, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite mais aussi la préservation de la biodiversité : les critères du label Pavillon Bleu sont nombreux. Alors que la chaleur s'installe dans les Hauts-de-France ce mardi et ce mercredi, 5 plages et 4 ports de plaisance ont été labellisés Pavillon Bleu 2022.

Un seul nouveau site a été ajouté pour cette édition 2022 : le plan d'eau du Canada à Beauvais (Oise). Tous les sites de l'année dernière sont maintenus. Ils ont reçu une visite de contrôle durant l'été dernier pour vérifier que les critères sont bien respectés. Pour recevoir le label, les ports de plaisance dépensent entre 380 et 1.240 euros et entre 910 et 2.520 euros pour une commune.

La carte des sites labellisés dans les Hauts-de-France

Dans le Nord

Gravelines : Petit Fort Philippe

: Petit Fort Philippe Fourmies : Plage des Etangs des moines

: Plage des Etangs des moines Port Fluvial des Près-du-Hem Lille Métropole

Port fluvial de la Porte du Hainaut

Dans le Pas-de-Calais

Berck-sur-Mer : plage centre 80

: plage centre 80 Port de Plaisance d’Étaples

Dans la Somme

Cayeux-sur-Mer : plage de la Ville

: plage de la Ville Port de Plaisance de Saint-Valéry-sur-Somme

Dans l'Oise