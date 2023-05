CARTE - Pavillon Bleu 2023 : la Nouvelle-Aquitaine sur la troisième marche des régions les plus labellisées

Le label "Pavillon bleu" est censé garantir aux visiteurs des plages et ports distingués une eau de qualité, et la propreté et la sécurité des sites. La liste des sites labellisés en 2023 a été rendue publique ce mercredi 24 mai. La région Nouvelle-Aquitaine est sur la troisième marche du podium des régions les mieux dotées après Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. En France, 406 plages et 105 ports reçoivent le label ce mercredi. On compte 60 plages et deux ports pour la Nouvelle-Aquitaine, sur la côte comme à l'intérieur des terres.

ⓘ Publicité

Pour la Nouvelle-Aquitaine, voici les évolutions du palmarès par rapport à 2022 :

En Charente-Maritime, Saint-Georges d’Oléron a perdu le pavillon bleu pour quatre plages, Royan en a gagné quatre en plus de celle du Chay, le port de Saint-Denis d'Oléron est labellisé.

En Dordogne , la plage du Grand Étang de Saint-Estèphe s’ajoute aux trois déjà labellisées.

En Gironde, une nouvelle plage est distinguée au Verdon-sur-Mer, celle de la Chambrette.

Pour les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne et la Corrèze, pas de changement par rapport à l'année dernière.

La carte des sites labellisés en Nouvelle-Aquitaine (ports et plages)

loading

L'absence de certaines plages du littoral peut étonner lorsqu'on consulte la carte ci-dessus. Les communes qui n'ont pas ou plus le label pavillon bleu ne sont pas forcément à bannir de vos destinations balades ou baignades. Pour différentes raisons, certaines communes ont opté pour ne pas candidater à l'obtention de ce label (celle-ci est payante en fonction du nombre d'habitants de chaque commune).