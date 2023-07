Carte postale de la Creuse, le pont de la Celle-dunoise fête ses 600 ans !

Il relie les deux berges de la Creuse depuis 600 ans : le pont de la Celle-dunoise fête son anniversaire cet été. La commune organise un mois de festivités du 14 juillet au 12 août.

Pour être tout à fait honnête, personne ne sait si le pont a exactement 600 ans cette année. Il n'y a pas de document officiel qui date sa construction : la première mention date de 1450. Mais la municipalité a choisi 2023 pour le mettre à l'honneur. "Le pont est la carte postale de la commune, il est très agréable l'été, il représente le lien entre les deux rives de la commune, la gauche et la droite, un peu comme à Paris", sourit le maire Jacques-André Boquet.

Les festivités commencent avec un défilé costumé de véhicules anciens et un feu d'artifice ce 14 juillet. Il y aura ensuite un spectacle de danse le 22 juillet, des expositions de photos et cartes postales qui retracent l'histoire du pont et des jeux inter-villages. Vous pourrez aussi répondre à un questionnaire sur le pont pour tester vos connaissances.

Un pont qui était payant à l'origine !

Ces festivités seront l'occasion de découvrir des anecdotes méconnues sur le pont. L'un des habitants historiques de la Celle-dunoise, ancien prof d'histoire, nous en raconte une : "A l'origine, il fallait payer pour traverser le pont, explique Jean-Gilbert Ducher. Comme tous les ponts du Moyen-Âge, il a été construit par un comte qui percevait une taxe. Cela a duré jusqu'à ce que la Révolution française supprime l'Ancien régime après 1789." Le pont devient ensuite le monument public que l'on connaît.

Le pont a aussi été le témoins de plusieurs inondations. La dernière grande crue remonte à 1960 : il y avait 1m50 d'eau dans l'auberge des pêcheurs !