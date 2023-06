CARTE - Qualité des eaux : où se baigner sans risque en Moselle ?

Quand le thermomètre commence à fleurter avec les 30°, la question revient immanquablement : où se baigner dans une eau propre en Moselle ? Outre les piscines, publiques ou privées, le département compte plusieurs sites en accès libre et dans lesquels il autorisé de plonger. Encore faut-il que la qualité de l'eau le permette... Cette surveillance est assurée par l'ARS (Agence régionale de santé) du Grand-Est, qui publie ce jeudi 15 juin, son classement de la qualité de l'eau des sites de baignade de la région en fonction des résultats de prélèvement des quatre dernières années (2019 à 2022).

13 sites sur 16 recommandés

En Moselle, 16 étangs et plan d'eau sont répertoriés par l'ARS. Et les données publiées sont rassurantes : 11 possèdent une eau d'excellente qualité (en bleu sur notre carte) et deux de bonne qualité (en vert). Seul l'étang de Berlange, à Woippy, présente de mauvais résultats (en rouge). Enfin, deux sites (en gris) ne sont pas classés : l'étang de Hirbach à Holving, faute de prélèvements suffisants. Et le plan d'eau à Metz, où la baignade n'est autorisée pour la première fois qu'à partir de juillet dans le cadre de Metz Plage .

Fléau des cyanobactéries

L'ARS précise que les contrôles portent "sur la recherche de germes témoins de contamination fécale (Escherichia Coli et les entérocoques intestinaux) et de certains paramètres physico-chimiques. Il peut être renforcé, en particulier sur les sites pour lesquels une vulnérabilité à des pollutions naturelles" telles que les cyanobactéries, qui polluent de plus en plus les eaux avec les canicules à répétition.

L'agence recommande par ailleurs, avant de se rendre sur un site de baignade, de prendre contact avec l’exploitant du site pour connaître les conditions d’ouverture et les modalités de fonctionnement de la baignade. Par ailleurs, "pour la santé et la sécurité des usagers, la fréquentation des sites non réglementés est formellement déconseillée."