CARTE - Que faire en Mayenne pour les Journées du patrimoine 2023 spéciales sport ?

Le musée d'art naïf et d'art singulier dans le Vieux-Château de Laval et neuf autres sites mayennais accueillent les Journée du patrimoine ce week-end.

Les Journées européennes du patrimoine 2023 se mettent au sport cette année le week-end des 16 et 17 septembre. À moins d'un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la 40e édition de cet événement, qui ouvre les portes des musées et du patrimoine, est dédiée au sport. Dix sites sportifs mayennais proposent donc des événements et des animations gratuites ce week-end. Découvrez lesquels en cliquant sur la carte ci-dessous.

ⓘ Publicité

CARTE - Que faire en Mayenne pour les Journée du patrimoine 2023 spéciales sport ?

Liste des sites ouverts en Mayenne pour les Journées du patrimoine spéciales sport