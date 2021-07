CARTE - Dans quels cinémas de Dordogne faut-il présenter le pass sanitaire ?

Votre cinéma en Dordogne exige-t-il désormais le pass sanitaire ? Vous pouvez retrouver sur notre carte les cinémas qui l'appliquent ou non. Les petits cinémas du Périgord ont tous fait le choix de limiter leurs séances à 49 personnes maximum, pour ne pas avoir à l'exiger. Mais il est obligatoire pour entrer au CGR de Périgueux, et au Grand Ecran à Bergerac, pour les adultes. Là où il y a pass exigé, le port du masque n'est plus obligatoire dans les salles, mais le gérant du CGR a décidé de maintenir l'obligation.

Au Rex, à Sarlat, seules une poignée de séances par jour seront soumises au pass sanitaire, pour les films les plus demandés. Le reste se fera avec une jauge à 49 personnes.

Le pass exigé pour la plupart des séances en plein air

La plupart des cinémas de Dordogne vont exiger un pass sanitaire pour leurs séances organisées en plein air, afin de pouvoir accueillir plus de public lors de ces séances très demandées. Mais certains réfléchissent à instaurer là aussi des jauges à 49 personnes maximum. C'est encore en discussion à Ribérac. Au Buisson-de-Cadouin, le cinéma Vox a décidé que sa séance en plein air pour Pierre Lapin 2, à Bars ce jeudi soir, se fera avec 49 personnes maximum.