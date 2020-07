[CARTE] Seulement sept feux d'artifice tirés en Indre-et-Loire pour la fête nationale

2020 restera une année exceptionnelle, à plus d'un titre. La tradition de la fête nationale n'échappe pas à cela. Très peu d'élus ont décidé de maintenir les festivités du 14 juillet, notamment le feu d'artifice, pour cause de mesures sanitaires trop strictes face au coronavirus. Seulement sept communes tourangelles ont fait une demande à la préfecture d'Indre-et-Loire pour tirer un feu d'artifice, et aucune sur l'agglomération de Tours. Deux d'entre elles attendent encore une confirmation de la part des services de l'Etat, en l'occurrence Nouans-les-Fontaines et Villaines-les-Rochers. Sauf retournement de dernière minute, ces communes vont illuminer le ciel le 13 ou le 14 juillet. Les années précédentes, plus d'une centaine de communes en Touraine tiraient un feu d'artifice. Il y en a donc cette année seulement une poignée.

Ces communes ne vont pas crier sur les toits qu'elles vont tirer un feu d'artifice

Difficile de savoir ces derniers jours où auraient lieu ces feux d'artifice du 13 et 14 juillet, et pour cause, la préfecture d'Indre-et-Loire et les communes ne souhaitent pas en faire la publicité. Elles craignent un afflux massif de Tourangeaux, ce qui pourraient entraîner une annulation du tir, si les mesures sanitaires ne sont pas respectées ce soir là, notamment si la jauge maximale est dépassée. Pour assister au feu d'artifice, les mesures seront strictes : gel, masque, distance sociale, un parcours d'entrée et de sortie du site. A ce propos, la plupart des communes annulent les festivités initialement prévues autour du feu d'artifice, que ce soit banquet,, apéro géant, pique-nique et bal populaire.