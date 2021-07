CARTE - Sur la côte basque, sept feux d'artifice tirés en même temps pour le 14 juillet

Cette année, sept communes du Pays Basque ont décidé de se concerter pour tirer leur feu d'artifice du 14 juillet. A Bayonne, Anglet, Biarritz, Guétary, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, le spectacle commencera à 23 heures et durera 15 minutes. Il sera placé sous le thème du remerciement envers les soignants et les forces de l'ordre.

Où voir les feux d'artifice ?

À Bayonne , le feu sera tiré autour du pont Saint-Esprit.

À Anglet , les fusées partiront de la plage des Sables d'or.

Le stade Bixente Lizarazu sera le point de départ du feu à Hendaye.

Saint-Jean-de-Luz et Ciboure tireront deux feux d'artifice, comme chaque année : le premier commencera à 23 heures depuis le fort de Socoa et le second sera tiré juste après depuis la digue aux Chevaux.

Du côté de Biarritz , il y aura deux points de tir en simultané : le Rocher de la Vierge et le Phare.

À Guéthary, les fusées partiront du port.

Le but d'une telle organisation est de limiter au maximum les gros rassemblements. Les feux seront par ailleurs tirés le plus haut possible pour "favoriser une distanciation plus grande entre les personnes", explique le responsable animation de la ville d'Anglet.

D'autres communes organisent également des feux d'artifice pour la fête nationale comme Saint-Jean-Pied-de-Port. Il sera tiré à 23 heures depuis la Citadelle.

Des mesures sanitaires à respecter

Compte tenu de la circulation du virus dans le Pays Basque - le taux d'incidence grimpe jusqu'à 165 selon les communes - des mesures sanitaires devront être respectées. Pour regarder les feux, toutes les personnes de 11 ans et plus devront garder le masque sur les points de rassemblement de la côte. Des autotests gratuits seront aussi distribués ce soir à Bayonne, Anglet et Biarritz.

Par ailleurs, les établissements de débits de boissons comme les bars devront fermer à 2h dans la nuit de mercredi à jeudi à Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye.