CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le tracé de la dernière étape entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris

La dernière étape du Tour de France 2023 partira de Saint-Quentin-en-Yvelines et arrivera sur les Champs-Elysées

Quoi de mieux qu'un vélodrome pour prendre le départ de la dernière étape du Tour de France? Le 23 juillet 2023, le peloton s'élancera depuis le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, direction Paris pour la dernière étape de la 110e édition de la Grande Boucle. Le tracé du Tour de France 2023, qui s'élancera de Bilbao (Espagne) le 1er juillet a été dévoilé ce jeudi par son directeur Christian Prudhomme.

"C’est en forme olympique que devront se présenter les prétendants au dernier bouquet, sur un parcours dessiné en clin d’œil aux Jeux de Paris 2024, dont les épreuves de toutes les disciplines cyclistes se tiendront en grande partie dans les Yvelines", a commenté le patron de la Grande Boucle. Ils parcourront ensuite 115 km dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine avant de rejoindre Paris et la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées.

La carte du Tour de France 2023

Le tracé du Tour de France 2023 - ASO

Le parcours du Tour de France 2023. - ASOPour agrandir l'image, cliquez ici

Le choix du vélodrome national pour terminer ce Tour récompense tous les efforts faits pour le cyclisme, et le vélo en général, par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. "Le vélodrome a accueilli les championnats du monde de cyclisme sur piste en 2015 et vient d'accueillir ceux de 2022" rappelle Laurent Mazaury, le vice-président délégué aux sports, Laurent Mazaury.

Cela s'inscrit aussi dans la droite ligne des efforts que nous faisons en accueillant les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le vélodrome et également sur la piste de BMX située juste à côté. La Colline d'Elancourt accueillera également les épreuves de VTT des JO et puis, les épreuves de cyclisme sur route féminines et masculines passeront dans la ville", décrit l'élu, qui est aussi maire adjoint de cette commune des Yvelines.

Le Tour de France femmes ne passera en revanche pas dans la région cette année. Cette deuxième édition partira de Clermont-Ferrand le 23 juillet et arrivera à Pau une semaine plus tard. La 1ère édition en 2021 avait mis l'Ile-de-France à l'honneur avec un départ à Paris sous la Tour Eiffel et une deuxième étape en Seine-et-Marne.