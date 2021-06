CARTE - Tour de France : découvrez le parcours détaillé de la 19e étape dans Mont-de-Marsan et les Landes

La 19e étape du Tour de France passera par Mont-de-Marsan le 16 juillet 2021. Le parcours détaillé est connu et des animations s'organisent peu à peu.

La 19e étape du Tour de France 2021, entre Mourenx et Libourne, traversera 19 communes des Landes. Le 16 juillet 2021, après Hagetmau, et Saint-Sever, aux alentours de 14h, les cyclistes du Tour de France passeront ainsi par Mont-de-Marsan, en plein cœur de ville. Le peloton s'aventurera dans des rues très étroites, notamment Gambetta et Bastiat, il faudra donc sécuriser le parcours. Les coureurs devraient passer environ 2h30 sur les routes du département.

Le parcours dans Mont-de-Marsan

Des animations dans Mont-de-Marsan

La caravane est attendue dans la préfecture des Landes un peu avant 12h15. D'autres animations sont aussi prévue à Mont-de-Marsan pour ce 16 juillet.

Place Pancaut, dans la matinée : une démonstration d'échasses doit être organisée par l'association ESA

: une démonstration d'échasses doit être organisée par l'association ESA Place Poincaré : des bandas, sous réserve de validation par la préfecture

: des bandas, sous réserve de validation par la préfecture Place des arènes, de 10h à 15h : les Jeunes Agriculteurs prévoient la "Fête du Jaune" avec une mini-ferme, une exposition de tracteurs, des jeux gonflables et un repas si le protocole sanitaire le permet, puis course landaise entre 9h et 12h et démonstration de 12h à 14h pour que l'hélicoptère du Tour de France puisse faire une prise de vue du ciel.

: les Jeunes Agriculteurs prévoient la "Fête du Jaune" avec une mini-ferme, une exposition de tracteurs, des jeux gonflables et un repas si le protocole sanitaire le permet, puis course landaise entre 9h et 12h et démonstration de 12h à 14h pour que l'hélicoptère du Tour de France puisse faire une prise de vue du ciel. Place du général Leclerc (mairie) entre 9h et 12h : des jeux d'adresse et un parcours vélo seront proposés par le Vélo Club Montois, ainsi que des initiations au massage cardiaque et à l'usage du défibrillateur, avec l'association Choquez-nous !