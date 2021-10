Carton plein ce week-end à l'exposition Lego "La Brickadelle" à la Citadelle de Besançon

Retomber en enfance, avoir des étoiles plein les yeux, sourire aux lèvres cachés derrière le masque... C'est ce que provoque l'exposition Lego "La Brickadelle", organisée par l'association Lug'Est à la Citadelle de Besançon (Doubs). Elle a démarré samedi 23 octobre et se termine ce dimanche 24 octobre à 17 heures.

Pour le premier jour de l'expo, près de 1500 visiteurs ont fait le déplacement, occasionnant environ deux heures de queue en fin de journée pour atteindre le Hangar aux manœuvres où sont exposés tous les Lego. Les organisateurs ne s'attendaient certainement pas à voir autant de monde. Il faut dire que ce weekend du 23-24 octobre est le premier weekend des vacances de la Toussaint.

Des montagnes russes à l'univers de Disney lors de l'exposition Lego "La Brickadelle" organisée par l'association Lug'Est à la Citadelle de Besançon. © Radio France - Lucas Archassal

"On retombe en enfance et ça fait du bien au moral"

Le Hangar aux manœuvres était rempli, déjà de Lego en tout genre - vous y trouverez des univers Disney, Star Wars, Le Seigneur des anneaux, des Lego Technic - mais aussi de visiteurs captivés par le travail des 32 exposants. Des enfants accompagnés de leurs parents, qui avaient en commun le sourire en observant toutes ces petites briques assemblées.

Jean et ses deux frères, accompagnés de leur maman Cécile, ont tous été captivés par l'exposition : "J'ai préféré l'univers des Seigneurs des anneaux, je les trouve hyper bien faits par rapport aux films et les batailles, c'était magnifique." La maman Cécile était ravie de voir ses enfants plein d'étoiles dans les yeux, "ils sont passionnés de Lego, je regrette vraiment pas de venir, c'est super comme premier jour des vacances".

Premiers jours de vacances au poil pour Jean, ses deux frères et sa maman Cécile passionnés de Lego. © Radio France - Lucas Archassal

Ce qui n'était pas sans déplaire aux exposants, qui toute la journée ont fait face à des familles heureuses, c'est ce que nous confie Romain : "Forcément on vient aussi pour ça." D'ailleurs, petit conseil de cet exposant : pour les grands, accroupissez-vous afin d'être à la hauteur des Lego.

Plus loin, nous avons justement croisé Geoffroy, un jeune papa venu avec ses deux enfants et sa femme, dans cette position afin de mieux observer les briques danoises. "Ca me plaît énormément, je suis comme un grand enfant quand je suis avec les Lego, et puis ça fait du bien au moral."

L'exposition Lego "La Brickadelle" à la Citadelle de Besançon offre la possibilité de se plonger dans différents univers. © Radio France - Lucas Archassal

L'exposition est encore disponible ce dimanche 24 octobre de 9 heures à 17 heures. L'entrée est à 3 euros pour les adultes, 2 euros pour les enfants et gratuite pour les moins de 5 ans. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association "Rires de héros" qui soutient les enfants atteints de maladies graves.