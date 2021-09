La 7e fête du cochon à Hayange retrouve ses habitués

Hayangeois et habitants du Val de Fensch sont venus nombreux pour participer à la 7e édition de la fête du cochon ce dimanche, sur la place de la mairie. Au programme : buvette et plats traditionnels, musique, et animations pour les enfants.

Contrôle du pass sanitaire à l'entrée de la fête du cochon à Hayange © Radio France - Natacha Kadur

Cette fête, qui a fait l'objet de quelques controverses par le passé, est organisée à l'initiative de Fabien Engelmann, le maire RN de la commune, depuis son élection. Dernièrement, celui-ci avait notamment affiché son opposition à la mise en place du pass sanitaire, et déclaré que sa police municipale ne procéderait pas aux contrôles des cafetiers et des restaurateurs qui devaient le demander : « J'ai indiqué que la police municipale n'allait pas les fliquer. Je n'ai pas demandé aux restaurateurs de ne pas l'appliquer, on sait très bien qu'ils risquent une fermeture administrative » précise l'élu.

Ce dimanche, il a bien fallu le mettre en place pour permettre aux hayangeois de participer à l'évènement : « Je me suis positionné contre le pass sanitaire mais j'applique la loi. Le préfet a été clair : si on n'appliquait pas le pass, la fête était annulée. La ville a engagé de l'argent, les associations et les commerçants aussi, donc on n'allait pas se priver » commente Fabien Engelmann. La ville avait installé un centre de dépistage à l'entrée de la manifestation, pour permettre aux visiteurs de se faire tester.

De quoi rassurer Betty, une hayangeoise heureuse de retrouver un peu d'air et d'ambiance festive : « C'est vraiment pratique, dit-elle en parlant du pass. J'ai eu le Covid et le variant Delta, en étant vaccinée, alors j'espère que tout le monde pensera à se faire vacciner, pour protéger les autres »

La fête du cochon célèbre "l'amitié et la tradition". © Radio France - Natacha Kadur

Le masque était obligatoire pour circuler dans les allées ou l'on joue du coude à coude pour être servi, malgré le soleil de plomb : « Ce n'est pas évident mais bon, prendre des précautions c'est pas plus mal » commente Irène, une habitante de Marange-Silvange.

Jean-Jacques voit surtout dans ce petit effort un moyen de retrouver un peu de convivialité : « On mange bien, on boit bien et on s'amuse. Moi je suis vacciné, je ne crains rien. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ils font ce qu'ils veulent ! »

La fête du cochon a rassemblé jusqu'à 5000 personnes lors des éditions précédentes.