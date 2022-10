Carton plein pour la 9e édition du TGS Pau

Le salon du manga et de la pop culture a réuni plusieurs milliers de personnes ces 1er et 2 octobre au parc des expositions de Pau. Les fans étaient ravis.

Initiation au karaté, boutiques d'accessoires, ventes de manga, compétition de jeux vidéo, concerts de K-Pop et autres spectacles de danse. Il y en avait pour tous les goûts au TGS de Pau ces 1er et 2 octobre. Rendez-vous incontournable pour les fans de mangas et de pop culture, le TGS de Pau a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Rien que pour la journée du samedi, 5 000 personnes ont franchi les grilles du parc des expositions.

Parmi elles, des habitués du salon, ravis de retrouver leurs exposants favoris. "On y vient chaque année, c'est devenu une tradition", explique Marion, venue avec sa famille. Beaucoup sont même arrivés déguisés en leurs héros de manga préférés. C'est ce qu'on appelle des Cosplayeurs. Un spectacle à eux tout seul avec des costumes très colorés et des maquillages très soignés. "Les costumes sont vraiment super beaux, on prend des photos avec les gens, c'est génial", se réjouit Nina, elle-même coiffée d'oreilles de chat.

Une centaine d'exposants a participé au TGS cette année. © Radio France - Fanny Narvarte

"Les gens sont ouverts d'esprits"

Comme elle, beaucoup ont pu profiter de la bonne ambiance. Pour Flora, c'est même un espace d'expression et de liberté. "C'est chaleureux, les gens sont ouverts d'esprits, moins bloqués. Il n'y a pas de jugement". Pourtant, c'est vrai qu'au premier abord cet univers peut surprendre les non-initiés.

Guillaume est venu accompagner son fils, Lilian, fan de mangas. Si lui n'est pas familier des séries que regarde son petit garçon, il a tout de même tenu à s'aventurer au parc des expositions. "Ça vaut le coup même pour ceux qui ne sont pas passionnés. On vient pour l'ambiance, les couleurs et pour faire plaisir aux enfants", explique-t-il, alors que Lilian lorgne sur les katanas, les sabres japonais.

Une démonstration du jeu "Just dance" a rassemblé des dizaines de danseurs © Radio France - Fanny Narvarte

Des milliers d'accessoires

En effet, ce qui fait aussi la particularité de ce salon, ce sont les milliers d'accessoires vendus sur place. Du simple t-shirt, au kimono traditionnel japonais, en passant par des illustrations en tout genre, l'offre est multiple. "Il y a plein de trucs à acheter et à voir, c'est dingue" s'enthousiasme Tatiana.

Mais ce qui a surtout attiré la foule, c'est la présence de Mitsuhiro Arita l'illustrateur japonais des célèbres cartes Pokémon. Les organisateurs ont même dû arrêter la séance de dédicaces samedi 1er octobre, tellement il y avait de monde. Un petit grain de sable dans le bon déroulement du salon qui n'a pas empêché les fans et les organisateurs de profiter de l'événement.