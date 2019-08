Carton plein pour le 70e festival de musique de Menton

Menton, France

Bilan très positif pour le 70e festival de musique de Menton ! Il s'est achevé mardi soir après plus de 21 jours de concerts et de musique dans la ville azuréenne. Au total 12.200 spectateurs ont profité des programmations IN et OFF, avec, dans le détail : huit concerts dans la série des concerts au Palais, une nuit du piano dans le festival IN, et pour le Festival OFF, trois concerts sur l’esplanade des Sablettes, huit concerts dans la série Musique aux Jardins sans oublier les conférences, visites guidées et expositions, une projection de film, la messe du festival et la présence notamment du violoniste Renaud Capuçon.

La ville a compté 7.200 spectateurs pour le IN et plus de 5.000 pour le OFF, soit une augmentation de fréquentation de 7% par rapport à 2018. Au total 125 artistes ont participé à cette édition.

L'an prochain, le festival fêtera ses 50 ans.