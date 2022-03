Carton plein pour les stations de ski des Pyrénées

Dans les Pyrénées, la saison 2021-2022 pourrait battre des records. Avec les vacances scolaires qui viennent de se terminer, les pics de fréquentation sont passés mais les stations ne sont pas encore toutes fermées. Ax 3 Domaines reste ouverte jusqu'au 3 avril, Peyragudes et Superbagnères jusqu'au 27 mars. Un an après une saison sans remontées mécaniques en raison du Covid, les professionnels parlent d'une "bonne saison" 2021-2022.

Neige et clients en Haute-Garonne

Enneigement précoce, excellentes vacances de Noël, bon mois de janvier et belles vacances de février. Le bilan est positif pour les stations de ski des Pyrénées . Les plus fréquentées d'abord : Peyragudes avec 370 000 journées ski, station à cheval sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, elle prévoit de dépasser son record de fréquentation qui est de 380 000.

On peur parler d'une belle saison depuis l'ouverture le 4 décembre (...) avec de la fréquentation et de la consommation - Laurent Garcia, directeur de Peyragudes

Même constat à Ax 3 Domaines avec plus de 330 000 journées ski, la station qui surplombe Ax-les-Thermes espère battre son record de 2017-2018. Concrètement cela se traduit par des réservations pleines pour les cours à l'ESF comme à l'ESI qui n'ont à déplorer que les annulations des scolaires en janvier à cause du Covid. En terme de chiffre d'affaire tout est en hausse : pour les commerces comme pour les remontées mécaniques, à Ax elles engrangent + de 8 millions d'euros de forfaits ski.

Les superlatifs ne manquent pas mais la saison n'est pas encore finie- Jacques Murat de la direction d'Ax 3 Domaines

Superbagnères et le Mourtis ont connu leur pic de fréquentation fin février avec le premier week-end des vacances des Toulousains et des Parisiens. Et grâce à l'enneigement exceptionnel fin décembre la toute petite station de Bourg d'Oueil a même pu rouvrir à Noël, une première depuis 20 ans.

Je suis très heureux car on a eu une semaine pleine et entière. On devrait atteindre un niveaux des meilleures saisons sur les stations de Haute-Garonne - Christophe Esparseil, directeur des stations de Superbagnères, du Mourtis et de Bourg d'Oueil

Belle saison aussi en Ariège

En Ariège, le plateau de Beille avec son domaine de ski de fond, fait également le plein. La station enregistre 70 000 journées ski, c'est la meilleure saison après celle de l'an passé où les skieurs de piste avaient été privés de remontées mécaniques.

Vous en voulez encore ? "Bonne saison à Mijanes et Ascou", "saison de tous les records à Goulier" et "année remarquable au Chioula" affirme le directeur Georges Vigneau. Ces deux dernières "petites" stations enregistrent chacune 12 000 journées de ski.