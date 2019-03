Casino : 120 ans d'histoire dans une exposition au musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

La dernière exposition du musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne, c'est une plongée dans 120 ans d'histoire stéphanoise. "Vendre de tout, être partout. Casino" c'est son nom. Elle a été inaugurée le 21 mars et se poursuivra jusqu'au 6 janvier 2020.

Elle retrace l'évolution de l'entreprise stéphanoise, de la petite épicerie familiale à un grand groupe internationale en commençant par une découverte de la première succursale, le premier magasin d’entreprise datant de 1909. Véritable succès dès son commencement, l'exposition attire les ligériens de toutes les générations. "C'est un emblème de Saint-Etienne, comme manufrance, une entreprise qui a marqué la ville" rappellent deux visiteurs stéphanois.

"Vendre de tout, être partout. Casino" © Radio France - Nérissa Hémani

Des archives uniques

L'exposition imaginée depuis 2016, a été possible grâce au dons d'un collectionneur mais également à ceux de l'entreprise. Au total près de 600 objets ont été donné au musé d'art et d'industrie. Gilles Pinoncely est l'arrière petit fils de Geoffroy Guichard, fondateur du groupe et il y a participé "on est la seule société de distribution qui avait des archives. Ça intéressera beaucoup de gens dans le métier du commerce et pas seulement les stéphanois" explique-t-il.

"Vendre de tout, être partout. Casino" © Radio France - Nérissa Hémani

Une exposition reconnue "d'intérêt national"

Le ministère de la Culture lui a décerné le label exposition d’intérêt national, il n'y en a que quinze en France. Ce n'est pas un hasard pour Marie-Caroline Janand, Directrice du Musée et Co-commissaire de l'exposition : "aucun musée ne s'est occupé de la grande distribution, c'est difficile de s'occuper de boîtes de conserves, d'objets dégradés et de les montrer de manière magnifiés." explique-t-elle.