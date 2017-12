Montrond-les-Bains, France

Le casino de Montrond-les-Bains ce n'est pas juste l’antre des jeux. Il y a bien sûr 225 machines à sous mais la moitié du bâtiment de 5000m carré à l’entrée de la ville est consacré aux loisirs. Bowling, boxe, salle de réception et de mariage. Une petite affaire qui tourne très bien avec 22 % en plus de clients depuis cinq ans et l’inauguration du nouveau site. En tout 550.000 personnes passent chaque année le pas du Casino qui appartient au groupe JOA. Parmi elles, 380.000 jouent, les autres viennent donc pour manger, jouer ou faire d’autres activités de loisirs.

Plus jeunes

Un casino qui ne ressemble plus du tout aux anciens établissements avec beaucoup de lumière et même une vingtaine de machines à sous à l’extérieur. Les joueurs de ce Casino ont également rajeunit. On est passé de 50 ans d’âge moyen à 39 ans désormais. L'an passé, le Casino de Montrond-les-Bains a reversé 60 millions d'euros aux joueurs et mais a tout de même gardé 4 millions.

Visite du Casino avec Maxime Lucciardi le directeur.