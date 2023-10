Casser des assiettes pour se détendre : un atelier de "destructothérapie" ouvre à La Rochelle

Qui, pour se défouler, n'a jamais eu envie de jeter une assiette de toutes ses forces contre le mur pour la voir exploser en petits morceaux ? L'atelier KS, ouvert à La Rochelle depuis quelques jours, propose de passer à l'action et appelle ça "la destructothérapie". L'enseigne, ouverte fin septembre 2023 par deux amies, Karine Clain et Sendrine Colly, invite même les entreprises rochelaises à venir chez elles en teambuilding.

Les débris sont ensuite recyclés

Amis ou collègues de travail peuvent choisir de s'adonner à la destruction d'objets dans deux ambiances différentes : une cuisine ou un bureau. "Dans le premier, il y a des assiettes, de l'électroménager, des bouteilles en verre, détaille Karine Clain. Dans le bureau, ce sera du matériel électronique !" La vaisselle et le matériel, hors d'usage ou inusités, sont chinés par les deux propriétaires en vide-greniers ou déposés par des particuliers.

Avant de passer à l'action, il est nécessaire de s'équiper de pied en cap : une combinaison, des sur-chaussures, des gants de jardinage et un casque de paintball. Puis il faut se saisir d'une arme : un marteau, une batte de baseball ou un pied de biche. "Une fois dans la salle, les gens commencent par être intimidés, s'amuse Karine Clain. Ils tapent timidement, alors la bouteille ne se casse pas. Mais très vite ils bouillonnent et se lâchent !" Entre chaque session, évidemment, il faut nettoyer. La cofondatrice de l'atelier KS tient à souligner : "Tous les débris sont triés et recyclés".