Plus de 100 femmes recherchées pour le tournage d'un film en Dordogne

La Dordogne est une terre de cinéma et c'est ici que Mareike Engelhard va tourner son premier film "Rabia" à l'automne prochain du 4 novembre au 10 décembre. Avant le tournage, la réalisatrice recherche des acteurs et des figurants. Un casting est lancé annonce le Bureau d'accueil des tournages de la Dordogne.

Un casting organisé à Sarlat et Périgueux

Quatre journées de casting sont prévues cet été : les jeudi 21 et vendredi 22 juillet à Sarlat au centre du Colombier de 10h à 13h et de 14h à 18h et les 25 et 26 juillet à Périgueux au centre Joséphine Baker, de 10h à 13h et de 14h à 18h

La production Films Grand Huit, en lien avec le Bureau d'accueil des tournages de la Dordogne, recherche :

Pour les rôles d'acteurs et d'actrices

Des jeunes femmes, âgées entre 16 et 30 ans de nationalités ou d'origines diverses, mais il faut que ces jeunes femmes parlent la langue de leur pays d'origine et un peu l'anglais.

Une femme de 25 à 35 ans "très ronde" pour interpréter une mère dont le fils meurt au combat (une journée de tournage)

Une très jolie femme de 18 à 30 ans avec les cheveux roux

Un jeune garçon âgé entre 12 et 15 ans de petit garbarit avec une corpulence menue et les cheveux très courts (dix jours de tournage)

Une comédienne confirmée de 70 à 80 ans, très ronde qui accepte de tourner nue (une journée de tournage)

Un jeune comédien noir de 25 ans (une journée de tournage)

Un comédien de 30 ans pour jouer un émir (une journée de tournage)

Un comédien d'origine irakienne de préférence, âgé de 60 ans, de petite corpulence pour interpréter un juge (une journée de tournage)

Pour les silhouettes

Une petite fille qui sera âgée de 10 à 18 mois en novembre. Elle doit être d'origine du Maghreb, du Moyen-Orient, du Proche-Orient ou de l'Asie de l'Ouest. Cela peut être des jumelles.

Pour la figuration

Des enfants de toutes origines, garçons ou filles entre trois mois et huit ans

un groupe de 100 femmes, âgées de 16 à 30 ans

Des femmes âgées entre 40 et 55 ans pour jouer des Yézidis

Rabia, un film sur une histoire de femmes

Selon le site de la production Films Grand Huit, il est expliqué que Rabia est le prénom d'une jeune femme de 19 ans. Une Française qui est partie dans un pays en guerre et qui se retrouve enfermée dans une maison de femmes de Daech à Rakka avec une centaines d'autres jeunes venues de tous les coins du monde.