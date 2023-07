Casting : des Nordistes recherchés pour figurer dans la saison 4 de la série HPI

La production recherche plusieurs profils, hommes et femmes, entre 16 ans et 90 ans.

C'est l'occasion de voir Audrey Fleurot en vrai et de passer devant les caméras ! La production de HPI sur TF1 cherche de nombreux Lillois pour figurer dans la saison 4 de la série télévisée à succès. Le tournage est prévu entre le 11 août et le 9 septembre dans la métropole lilloise.

L'équipe de tournage cherche des hommes et des femmes âgés de plus de 16 ans et qui résident dans la métropole lilloise. Les heureux sélectionnés pourront jouer le rôle d'une vieille dame avec un chien, d'un curé, d'un rabbin, d'un imam, de cyclistes, d'infirmiers et infirmières ou encore de médecins.

Il faut candidater avant le 31 juillet

Pour postuler, il faut envoyer un mail à l'adresse castinghpi@gmail.com avec en objet : Figuration. Il faut joindre au courrier deux photos récentes (portrait sans pied) sans filtre ni retouche. N'oubliez pas de marquer votre nom, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone et mail. Il faut ajouter également vos mensurations. Enfin, si vous avez déjà tourné dans un film, n'hésitez pas à l'indiquer.

La date limite de candidature est le lundi 31 juillet.