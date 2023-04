Casting : deux jeunes garçons recherchés pour un tournage en Charente-Maritime

Le réalisateur français Olivier Casas recherche, pour les besoins de son film les "Enfants de la forêt", deux garçons âgés de 4 et 7 ans en figuration dans un camps de vacances. Voilà pour le pitch du casting. Le tournage est prévu vers le 16 juin à proximité de La Rochelle. Matthieu Kassovitz et Yvan Attal tiendront les rôles principaux. Le dossier de candidature est à déposer avant le 9 mai 2023 sur le site castprod.com .

Synopsis du film

Deux jeunes frères, abandonnés par leur mère durant l’été 1948, s’enfuient dans la forêt. Ils survivront seuls comme des enfants sauvages pendant sept ans. Au-delà du froid, de la faim et des difficultés, ces deux enfants vont révéler des capacités d’adaptation exceptionnelles, développer un lien fusionnel hors du commun et goûter à une vie en symbiose avec la nature et à la liberté absolue.