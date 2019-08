Un casting enfant pour un tournage à Nancy

Nancy, France

Recherche enfant pour figuration dans un court-métrage qui sera tourné en octobre prochain à Nancy.

Le bureau d'accueil des tournages de l'agence culturelle Grand Est relaie cette annonce de la société de production Films Grand Huit, qui a remporté cette année, le César du Meilleur Court métrage. Pour son court métrage "Les mauvais garçons", le réalisateur Elie Girard recherche un "petit garçon de 4 ans, pas timide et plutôt joueur, pour incarner un enfant qui s'amuse dans l'espace jeu d'un square".

Le tournage est prévu pendant une soirée du mois d'octobre prochain à Nancy. Une participation rémunérée.

Pour les candidatures, envoyer des photos (portrait et en pied), les nom, prénom, âge, ville de résidence et les coordonnées mail et téléphone à castinglesmauvaisgarcons@gmail.com