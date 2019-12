Casting géant à Narbonne pour le prochain film de Ridley Scott

On recherche 250 figurants pour jouer des personnages médiévaux aux côté de Matt Damon et Adam Driver. Le tournage est prévu au mois de mars prochain dans l’abbaye de Fontfroide (Aude). Le casting se déroule jusqu’à vendredi.

Narbonne, France

A peine arrivé, et déjà refoulé : Michel ne jouera pas dans le prochain Ridley Scott. « On m’a dit que ma tête n’était pas assez médiévale », sourit ce retraité venu tenter sa chance au premier jour de casting. Comme lui, plusieurs centaines de personnes défilent depuis ce mardi matin dans le chapiteau du Parc des sports de Narbonne, dans l’espoir de décrocher un rôle de figurant dans le prochain film du réalisateur américain Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator, Seul sur mars, Alien, Robin des bois ...).

Venu de Port-la-Nouvelle, Benoit, demandeur d’emploi aux allures de druide, est rempli d’espoir. « Je suis barbu, j’ai les cheveux longs. Pour une fois, je rentre dans les critères ! ». Car la production recherche des profils bien particuliers : les figurants devront incarner des nobles et des chevaliers du Moyen-âge dans cette superproduction américaine intitulé « The last duel », adapté du roman d’Eric Jager. Matt Damon et Adam Driver figurent au générique.

Tous les candidats vont devoir se laisser pousser la barbe

Les candidats seront prévenus fin février s'ils sont retenus ou pas. D'ici là, ils vont devoir à se plier à un certain nombre d'exigences... capillaires ! « Il nous faut laisser pousser les cheveux et la barbe pendant trois mois. J’ai interdiction de me raser jusqu’au 29 février, sans savoir si au final je serai retenu », s’amuse Denis à la sortie du casting.

"Interdiction de se couper la barbe pendant trois mois !" Copier

Pour les femmes, les exigences sont moins fortes. « Si je décroche un rôle, je devrais accepter de me faire épiler les sourcils », explique Isabelle, venue de Fitou. « On nous a prévenu que les trois journées de tournage seraient très intenses : 13 heures de travail dans le froid, en plein hiver ». Salaire journalier, 105 euros bruts.

Casting jusqu’à vendredi

Démarré ce mardi, le casting se poursuit jusqu’à vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Il faut être âgé de 17 à 80 ans, homme ou femme, avoir des cheveux de couleur naturelle, et sans tatouage apparent.

Le tournage est prévu du 4 au 9 mars, dans l’abbaye de Fontfroide, au cœur du massif des Corbières.