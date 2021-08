Ardennes : l'équipe du film "Tirailleurs" cherche une femme pour tourner avec Omar Sy

L'heureuse élue aura peut-être la chance d'approcher Omar Sy. L'acteur est en tout cas la vedette du futur film "Tirailleurs", réalisé par Mathieu Vadepied et dont le tournage est prévu à l'automne dans les Ardennes. Pour jouer à ses côtés, l'équipe chargée du casting est à la recherche d'une femme pour interpréter le rôle d'une patronne de café dans un village près du front en 1917.

Des critères précis

Etre âgé entre 55 et 75 ans

Etre d'origine européenne

Etre TRES mince, voire maigre

Avec les cheveux : non colorés ou méchés, longs ou mi-longs (suffisamment en tous cas pour pouvoir les attacher)

Il s'agira de participer à trois jours de tournage entre le 20/09 et le 13/10, dans les Ardennes. L'actrice sera rémunérée, 150 euros par jour et la production prendra en charge le transport depuis L’Ile de France, les Hauts de France ou la région Grand-Est ainsi que le logement et les défraiements sur place.

Plus d'informations sur le casting ici : https://castprod.com/poste/casting-comedienne-pour-une-silhouette-dans-le-film-tirailleurs-realise-par-mathieu-vadepied-avec-omar-sy/