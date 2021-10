Casting : les Films du Clan cherchent un jeune garçon brun pour un tournage en Bourgogne-Franche-Comté

La société "les Films du Clan" prépare le prochain long métrage de Ronan Tronchot, « PATERNEL » avec Grégory Gadebois, Lyès Salem et Géraldine Nakache, la production recherche pour un second rôle, un garçon brun âgé entre 10 et 12 ans. Le tournage est prévu au début de l'année prochaine.

Pour ce casting, la production recherche un garçon brun âgé entre 10 et 12 ans et les débutants sont bienvenus. Le tournage du film est prévu début 2022, en Bourgogne-Franche-Comté.

Envie de tenter votre chance ?

Pour postuler, adressez votre candidature par mail, en joignant :

– photos récentes obligatoires (portrait et en pied – visage dégagé)

– vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone)

– en indiquant dans l’objet : « PATERNEL »

Cette prestation est rémunérée : Film Hors Annexe, tarif de 1.236€ / semaine.

Plus d'informations sur le casting ici

Synopsis

Simon est un prêtre énergétique et pleinement dévoué à la paroisse dont il a la charge. L’arrivée de Louise et d’Aloé, 11 ans, son fils biologique dont il ignorait l’existence, va faire voler en éclats son quotidien. Au cœur d’une institution en crise et partagé entre son fils et ses fidèles, Simon devra se battre jusqu’à remettre en question les certitudes qui guident sa vie…