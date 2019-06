Casting surprise à Mont-de-Marsan pour l'émission "The Voice"

Un membre de l'équipe de l'émission "The Voice", diffusée sur TF1, a organisé un casting surprise vendredi soir à Mont-de-Marsan. Une dizaine de personnes ont tenté leur chance.

Mont-de-Marsan, France

La dernière saison de "The Voice" est à peine terminée que TF1 recherche déjà des candidats pour la prochaine, dont la diffusion est prévue dans les mois à venir, probablement en 2020. Ce vendredi soir, à Mont-de-Marsan, un membre de l'équipe de l'émission de télé-crochet a organisé un casting surprise au cours duquel une dizaine de personnes ont tenté leur chance.

Ce casting était organisé par Renan Mazeas, guitariste de "The Voice". Il donnait un concert en centre-ville, au bar Le Potcheen situé place Pitrac. Alors il en a profité pour faire passer un casting à tous les amateurs. Des adultes y ont participé mais aussi des enfants et des adolescents, pour espérer décrocher une place à "The Voice Kids", la déclinaison de l'émission pour les 6-15 ans.

Pour ceux qui ont raté ce casting à Mont-de-Marsan, il n'est pas trop tard. Il est possible d'envoyer des vidéos par mail (contact : tomcastingthevoice@gmail.com) ou de s'inscrire directement sur le site de TF1.