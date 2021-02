Casting : une fillette de dix ans recherchée pour l'adaptation de Rroû de Maurice Genevoix

Rroû, c'est l'histoire d'une amitié entre une petite fille et un chat. Ce roman, écrit au début des années 30 par Maurice Genevoix, va être adapté au cinéma par le réalisateur Guillaume Maidatchevsky à qui l'on doit notamment Aïlo, une odyssée en Laponie, un autre film qui fait la part belle aux animaux. Le tournage est prévu en région Centre-Val de Loire à partir de juillet 2021 et le casting est lancé. La production cherche le rôle principal, Clémence, qui devra être interprétée par une fille entre 10 et 12 ans, "qui soit encore totalement dans l'enfance, pas encore ado" précise le communiqué.

Pour candidater, il faut envoyer une photo ainsi qu'une vidéo dans laquelle la fillette parlera de son rapport aux animaux et l'envoyer à roucasting@gmail.com. Précision utile : les enfants allergiques aux chats doivent s'abstenir, puisque la majeure partie du tournage se fera en leur compagnie.