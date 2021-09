La Folie de Cadenet de Castries aura le droit à sa rénovation grâce à sa sélection par la Mission Patrimoine

La Folie de Cadenet retrouvera-t-elle son éclat d'antan ? En tout cas, c'est plutôt bien parti pour cette gloriette de la seconde moitié du XIXe siècle, située à Castries, en pleine garrigue languedocienne. Le monument vient d'être sélectionné parmi les 96 sites retenus par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. L'opération lancée depuis quatre ans vise à lancer des chantiers de restaurations via des dons et des jeux à gratter de la FDJ.

La Folie de Cadenet avant la première phase de travaux. - La Folie de Cadenet

"Cela va nous permettre d'avoir un vrai écho médiatique et encore plus de visibilité", commente Barbara, la co-présidente de l'association La Folie du Cadenet, créée en novembre 2018 avec pour objectif de fédérer les amoureux du site et de le restaurer.

Depuis près de 3 ans, elle et ses 80 membres ne cessent de monter des dossiers, trouver des aides pour redonner vie à leur gloriette. Cette sélection est donc un soulagement pour cette agricultrice. "Pour nous, c'est exceptionnel. On ne pensait pas en commençant cette aventure, bénéficier de cela. En même temps, on savait qu'on avait quelque chose de précieux, donc nous sommes contentes d'avoir engager l'histoire et de l'écrire", assure Barbara.

Barbara et Isabelle entourées de Cécile et Sylvia, deux adhérentes de leur association, La Folie de Cadenet. © Radio France - Virginie Vandeville

L'histoire de cette gloriette se lie aussi à celle de sa compagne Isabelle. Le domaine appartient depuis des années à sa famille. Elle est d'ailleurs arrivée sur place dès sa naissance, sans jamais repartir. Une enfance qu'elle a passé à jouer autour et dans la gloriette. Mais avec les années qui se sont écoulées, "son joyau" s'est affaissé et dépéri à petit feu. Tout est à refaire, que ce soit la taille des pierres, leur stabilisation, leur consolidation, les vitraux ou encore le nettoyage de l'édifice.

Elles n'ont pas attendu pour autant d'obtenir cette sélection pour agir. Depuis des années, elles ramassent les pierres tombées. Au printemps dernier, elles ont même déboursé 30 000 euros pour enlever le toit, une ossature métallique qui menaçait le monument.

L'ombrelle en zinc qui protégeait la gloriette a été retirée au printemps dernier. Tout comme l'escalier en colimaçon. © Radio France - Virginie Vandeville

Une dalle a également été coulée au dessus de la rocaille et les quatre-portes fenêtres ont également été renforcées. Mais le coût de la rénovation totale est bien plus importante. "Il faudrait 500 000 euros", précise Isabelle.

Une dalle a été coulée et les clefs de voûte soutenus pour que le monument ne s'affaisse plus. © Radio France - Virginie Vandeville

Une somme à obtenir qui serait du domaine de l'exploit à entendre les deux femmes. "Quand on est propriétaire d'un tel édifice, on est un peu son gardien. Je ne veux pas faire cette restauration pour moi, je veux le faire pour conserver ce patrimoine rural", insiste Isabelle. La quinquagénaire souhaite également le faire pour les castriotes. Le monument fait partie de l'histoire de la commune.

Il est également un lieu de passage pour les randonneurs. "Je n'ai jamais vu cela ailleurs. Elle est atypique. Quand tout cela sera fini et que l'on pourra monter découvrir la vue au-dessus, je serai ravie de me dire que j'ai participé à cela", assure Sylvia, une habitante de la commune et adhérente de l'association.

Une association qui poursuit ses initiatives pour récolter des dons et faire parler davantage du monument. Ainsi une exposition sur la gloriette se tiendra les 25 et 26 septembre à Castries, en attendant de pouvoir organiser des concerts et des événements dans une folie de Cadenet rénovée!