Catamaran, pirogue, paddle, "Passion sport littoral" revient à Saint-Nazaire

Passion sport littoral est de retour sur le front de mer de Saint-Nazaire ce dimanche 26 juin, de 13h à 19h. La Ville propose une journée d’activités, entièrement gratuite, pour s’essayer à une multitude de sports nautiques et terrestres avant le lancement de la base nautique du skate park.

Passion sport littoral est de retour sur le front de mer de Saint-Nazaire ce dimanche 26 juin, de 13h à 19h. Chaque année, la Ville de Saint-Nazaire propose en face du skatepark cette journée d’activités, entièrement gratuite, pour s’essayer à une multitude de sports nautiques et terrestres sur le littoral nazairien. Au programme : des baptêmes nautiques en catamaran, dériveur, pirogue, kayak, paddle. Mais aussi la découverte du longe côte, soit la pratique de la randonnée dans l’eau, et des ateliers pour sensibiliser à la sécurité en mer.

Les temps forts de l’après-midi

14h et 16h : remorquage, esquimautage kayak, par SNOS Kayak

14h et 16h : sensibilisation à l’environnement avec un ramassage des déchets sur la plage avec Harmonie Mutuelle, Entraide Cancer, AMESA

14h30 : sauvetage en filin avec SESCB

15h : percussion radeau survie avec SNSM

15h : longe côte avec Pierre Tortereau

16h : démonstration de wingfoil

Une dizaine d'associations participe à cette journée.

Informations pratiques- Activités gratuites, dès 6 ans, inscriptions sur place - boulevard Albert 1er.- Un vestiaire avec consignes sera disponible sur place. Informations au 02 44 73 44 88-

La Base nautique du skatepark de Saint-Nazaire sera ouverte ensuite, du 27 juin au 27 août, du lundi au samedi, et proposera du catamaran, de la planche à voile (en stage, cours collectif ou location) et de la pirogue (en location). Infos et réservations au 07 50 68 04 85 / base-skatepark.saintnazaire.fr