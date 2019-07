EN VIDEO - Cathédrale de Strasbourg : fermée depuis janvier pour rénovation, la plateforme rouvre ses portes au public

Strasbourg, France

La plateforme de la cathédrale de Strasbourg, en travaux depuis janvier 2019, a rouvert ce lundi 29 juillet 2019. Les visiteurs peuvent à nouveau gravir les 336 marches qui mènent au sommet et profiter de la vue panoramique sur la capitale alsacienne.

La plateforme de la cathédrale de Strasbourg, en travaux depuis janvier 2019, la plateforme a rouvert ce lundi 29 juillet 2019. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Autrefois vierge de toute explication, la plateforme a été aménagée avec un parcours pédagogique. "On a mis en place des œilletons qui ciblent les principaux lieux de Strasbourg et ses alentours, comme l'Eglise St Thomas, la place Gutenberg ou encore le Mont St Odile, accompagnés de panneaux explicatifs", indique Eric Salomon, le directeur technique de la fondation Oeuvre Notre-Dame, qui a financé les travaux.

Des œilletons ciblent les principaux lieux de Strasbourg et ses alentours. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Au milieu de la plateforme, une rose des vents permet au visiteur de s'orienter. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Une appli pour voir Strasbourg au Moyen-Age

Pour les plus connectés, une application a même été créée. "Vous avez une application gratuite qui permet de voir Strasbourg au Moyen-Age, côté ouest et au 17ème siècle, côté est", ajoute Eric Salomon. Au milieu de la plateforme, une rose des vents permet au visiteur de s'orienter. Puis, direction la maison des gardiens, où des photos d'archives et vidéo retracent l'histoire de l'édifice et de la ville de Strasbourg.

Objectif, convaincre les Strasbourgeois de remonter en haut de la cathédrale

L'objectif de cet aménagement, c'est de "recréer un accueil digne de Strasbourg, mais aussi de convaincre les Strasbourgeois de remonter en haut de la cathédrale pour redécouvrir leur ville", explique Eric Salomon. Objectif atteint à en croire Catherine, une Strasbourgeoise qui n'était pas remontée au sommet de l'édifice depuis ses 20 ans. "C'est simple, succinct, il n'y a pas trop de texte, donc on s'arrête et on lit".

Au total, ce réaménagement aura coûté 1,5 millions d'euros, entièrement financés par la Fondation Oeuvre Notre-Dame.