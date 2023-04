Catherine Bouchard élue Super Mamie Drôme 2023

Catherine Bouchard aux côtés du maire de Tain-l'Hermitage et de la fondatrice du comité Super Mamie.

Super Mamie Drôme 2023 se nomme Catherine Bouchard ! Cette habitante de Montélier a été élue ce samedi 15 avril à Tain-l'Hermitage. Elle a 60 ans et travaille dans une boutique de Romans. Cette Montélienne est mariée, mère de trois enfants et grand-mère de huit petits-enfants.

Cathy de son surnom avait déjà été candidate il y a 15 ans mais n'avait pas été élue Super Mamie Drôme. Cette Drômoise est très fière cette fois de pouvoir enfiler l'écharpe.

Le jury a départagé quatre candidates au total. La grille de notation du jury de l'élection dans la Drôme est la suivante: le challenge de la mamie (10 points), la présentation de l'enfant (10 points), la séquence émotion du petit-enfant (10 points).

La gagnante ne cache pas son émotion : "quand j'ai entendu les témoignages de ma fille et de ma petite-fille j'ai été très touchée. Parfois je me demande si je suis vraiment une super maman ou une super-mamie car je travaille et je ne peux pas toujours être présente mais hier soir leurs propos m'ont vraiment rassurée. Je partage les valeurs familiales de cette élection c'est surtout pour cette raison que j'ai candidaté."

Catherine Bouchard représentera donc la Drôme à l'élection nationale de Super Mamie 2023 qui se tiendra à Nice le 26 novembre prochain.