Catherine Deneuve présidente du jury du 45e festival du cinéma américain de Deauville

Deauville - France

Une prestigieuse présidente du jury à Deauville : Catherine Deneuve a été choisie pour succéder à Sandrine Kiberlain, présidente du jury en 2018. A elle désormais de décerner le Grand Prix et le Prix du jury, elle qui peut s’enorgueillir d'avoir raflé des prix d’interprétation dans les trois plus grands festivals de cinéma du monde, Cannes, Venise et Berlin.

Véritable légende du cinéma français, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs de Jacques Demy à François Truffaut, en passant par Luis Buñuel, Roman Polanski ou encore Lars von Trier. L'interprète inoubliable de Geneviève dans les Parapluies de Cherbourg sera donc sur les planches de Deauville du 6 au 15 septembre 2019.