Catherine Ringer, Alex Lutz, Gringe... Découvrez le jury de la 30ème édition du festival de Gérardmer

Qui composera le jury longs métrages du festival international du film fantastique de Gérardmer en 2023 ? Les organisateurs dévoilent ce mardi 13 novembre les noms des artistes qui entoureront les présidents Michel Hazanavicius et Bérénice Béjo , du 25 au 29 janvier dans les Vosges.

Cette trentième édition est marquée par un joli casting. La chanteuse Catherine Ringer, du célèbre groupe de rock des années 80 Les Rita Mitsuko, sera présente pour apporter "mystère et effronterie", ainsi que l'actrice et réalisatrice Anne Le Ny, à l'affiche actuellement dans le film Le Torrent avec José Garcia tourné dans les Vosges, brillera par "sa joie et son intelligence du jeu".

Un casting prometteur

Il y aura également les comédiens Alex Lutz, connu pour son duo dans Catherine et Liliane, le Lorrain Pierre Deladonchamps et Eye Haïdara, qui joue notamment dans le Sens de la fête réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache. Parmi les autres membres du jury, le rappeur décalé Gringe, comparse d'Orelsan, Finnegan Oldfield et Pierre Rochefort.

La billetterie sera ouverte mercredi 14 décembre, à midi sur le site du festival .