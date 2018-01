Brive-la-Gaillarde, France

Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, participera en solo à la soirée du clôture de Brive Festival, le 23 juillet prochain. Elle partagera l'affiche ce soir-là avec le groupe Shaka Ponk et le rappeur Niska, dont la présence avait déjà été annoncée. Ce sera l'occasion pour la rockeuse de présenter son nouvel album "Chroniques et Fantaisies", sorti en fin d'année dernière et qui signe son grand retour.

La programmation est donc désormais presque complète puisque d'autres artistes ont déjà été annoncés, dont Véronique Sanson et Vianney pour le concert d'ouverture du festival. le 20 juillet. Les deux soirées suivantes, les spectateurs pourront applaudir Eddy de Pretto, Brigitte, Oreslan, Gauvin Sers, Amir et Francis Cabrel. Ce sera cette année la quinzième édition de Brive Festival.