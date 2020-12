Catherine Ringer, IAM et Véronique Sanson têtes d'affiche du festival ODP en septembre prochain à Talence

Une nouvelle étape dans la préparation de la sixième édition du festival ODP à Talence, dans l'agglomération bordelaise. Il y a quelques jours, en raison des incertitudes liées au coronavirus et à la crise sanitaire, les organisateurs avaient annoncé leur décision de décaler les dates du festival. Habituellement programmé en juin, ODP aura lieu en 2021 du 23 au 26 septembre. Ce vendredi, c'est la programmation qui est dévoilée.

Izia, Boulevard des Airs et Suzane

Le festival débutera le jeudi 23 septembre au parc Peixotto de Talence par un "before" dont la programmation n'est pas encore connue. Dès le lendemain, ce sont des pointures de la scène française qui vont se succéder. Le vendredi 24, "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko" ouvrira le bal avant Gaëtan Roussel et Izia. Le samedi 25, place aux groupes IAM, Boulevard des Airs et Caravan Palace. Enfin, le dimanche 26, ODP accueillera Pascal Obispo, Véronique Sanson et Suzane.

Des tarifs promotionnels

D'autres artistes viendront compléter cette programmation. Le festival ODP est organisé en soutien à l'Œuvre Des Pupilles et fond d'entraide des sapeurs-pompiers de France. La billetterie est ouverte avec des tarifs promotionnels : 39 euros pour le pass 1 jour, 72 euros pour le pass 2 jours et 99 euros pour le pass 3 jours. Une idée de cadeau pour Noël.