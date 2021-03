Le festival de musique berjallien espère pouvoir se tenir au Parc des Lilattes et debout les 10 et 11 septembre prochain. La programmation reprend des invités frustrés l'an passé de ne pas avoir pu se produire et de nouveaux invités. Elle a été présentée à la mi-journée.

Catherine Ringer, Lilly Wood and the Prick et Boulevard des airs aux Belles Journées de Bourgoin-Jallieu

Catherine Ringer et Lilly Wood and the Prick le samedi 11 septembre. Boulevard des airs et LEJ le vendredi 10 septembre. Victor Bosh, directeur du festival berjallien Les Belles Journées, a dévoilé ce vendredi les têtes d'affiches du prochain rendez-vous, qu'il espère bien pouvoir tenir debout et dans le Parc des Lilattes.

Si tel ne peut être le cas "nous nous adapterons" a t-il confié ce matin sur France Bleu Isère. Naya et Tallisker (voir ci-dessous) complètent la programmation. Boulevard des airs, Naya et LEJ étaient déjà invités l'an passé avant l'annulation du festival pour cause de situation sanitaire.