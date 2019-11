Catherine Ringer, PNL et Body Count : le festival Beauregard dévoile ses premiers noms pour 2020

Hérouville-Saint-Clair, France

Après Bernard Lavilliers, Julien Clerc, Etienne Daho, Vanessa Paradis ou Jean-Louis Aubert, le festival Beuregard accueillera une nouvelle icône de la chanson française le samedi 4 juillet, traditionnellement le jour qui attire le plus les familles. Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko (c'est le nom de la tournée) pour les 40 ans du groupe, rend ainsi hommage à son compagnon Fred Chichin avec qui elle forma durant 30 ans l'un des duos les plus intéressants de la scène française. Marcia Baïla, C'est comme ça, Andy ou le Petit Train devraient être repris en choeur par les festivaliers. Une histoire de famille : sur scène, le guitariste Raoul Chichin prend la place de son père. La ressemblance est frappante.

Autre nom de cette douzième édition : PNL (pour Peace N' Lovés) est composé de deux frères, Ademo et N.O.S (de leurs vrais noms Tarik et Nabil Andrieu) originaire de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes dont certains clips sur Youtube dépasse les 100 millions de vues ! Icône du cloud rap, qu'on peut qualifier de rap qui joue sur les ambiances et les atmosphères, PNL va séduire les plus jeunes festivaliers le vendredi 3 juillet.

34 noms doivent encore être dévoilés

Dernier nom, autre atmosphère avec Body Countqu le samedi 4 juillet. Dans la lignée de Limp Bizkit ou Cypress Hill déjà venu à Hérouville Saint-Clair, il faudra nettoyer vos "cages à miel" car ça devrait jouer fort, très fort avec le sulfureux groupe de rap métal américain emmené par le chanteur Ice-T, connu aussi pour sa carrière d'acteur. Il joue dans la série américaine New-York Unité spéciale, diffusée en France sur TF1. Gageons que le son sera meilleur qu'en 2018 lorsque le groupe s'était produit au Hellfest, le festival des musiques extrêmes programmé chaque année à Clisson, en Loire-Atlantique.

Vous avez trouvé votre bonheur parmi ces artistes ? Vous attendiez un autre nom ? Vous voudriez savoir qui jouera le jeudi 2 ou dimanche 5 juillet ? Encore un peu de patience, le festival Beauregard va dévoiler les autres noms prochainement. Il en reste encore la bagatelle de 34. En attendant, après l'offre fan, la billetterie ouvre officiellement ce mercredi 20 novembre à 10 heures. Les pass 1, 2, 3 et 4 jours seront alors disponibles.