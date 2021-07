"Cauchemar en cuisine" d'M6 revient dans les Hautes-Pyrénées, un ancien candidat de l'émission témoigne

Les comptes du restaurant de Christian Garcia, "Le Grill" place Marcadieu à Tarbes (Hautes-Pyrénées) étaient dans le rouge avant la venue de Philippe Etchebest et de son équipe pour tourner un numéro de l'émission "Cauchemar en cuisine", diffusée sur M6. C'était en mai 2017. Le Chef et animateur de télévision a tout de suite remarqué que Christian Garcia travaillait beaucoup, mais pas forcément bien.

"Le Grill", place Marcadieu à Tarbes, a accueilli l'équipe de "Cauchemar en cuisine" en mai 2017 puis en septembre 2018 pour une émission "Que sont-ils devenus ?" © Radio France - Manon Claverie

"Je n'ai pas eu de vie pendant des années et des années. Pas de vie de couple, rien. Il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas que la restauration. Que je pouvais lâcher du lest, ne plus passer des journées à travailler de 6 h du matin à 23 h ou minuit le soir... en travaillant mieux, plus intelligemment". Et en commençant par changer la carte de son restaurant. "Il m'a conseillé de faire moins de choses, de ne pas m'éparpiller, de me concentrer sur des spécialités régionales". Après un relooking de la salle et l'achat d'une friteuse neuve, l'équipe de l'émission s'est penchée sur les comptes du Tarbais. Là encore, Christian Garcia n'en a tiré que des bénéfices.

Appel à candidatures à Tarbes

Pourtant, le changement a été brutal. "Pour moi qui travaille dans la restauration depuis mes 14 ans et ai repris cette affaire depuis 28 ans, tout changer du jour au lendemain n'a pas été simple", reconnaît le restaurateur. Sans compter la virulence avec laquelle le Chef prodigue parfois ses conseils. "C'est un mec qui vous rentre dans le lard. Mais il faut l'écouter, parce que quand vous analysez ensuite ce qu'il vous a dit, vous réalisez que c'est un brave mec. Il n'est pas que dans le business. C'est un personnage qu'il faut rencontrer pour son savoir, son envie et son amour du métier. Cela n'a été que du bénéf' !"

"Il va vous rentrer dans le lard, mais ensuite vous analysez et... c'est un brave mec !" assure le Tarbais Christian Garcia. Copier

L'émission "Cauchemar en cuisine", avec Philippe Etchebest, recherche de nouveaux candidats dans les Hautes-Pyrénées. Tous les restaurateurs en difficultés peuvent se rapprocher de l'émission jusqu'au 2 août par mail : castingcauchemar@m6.fr ou par téléphone au 01 41 92 39 34.