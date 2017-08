A Cavaillon, on lit au frais grâce à la bibliothèque éphémère de plein air installée à la piscine

La canicule frappe toujours le Vaucluse. Le mercure s'affole avec des températures avoisinant les 40 degrés, notamment à Cavaillon, où la piscine municipale découverte tourne à plein en ce moment. Avec un petit bonus original : depuis sept ans, une bibliothèque éphémère d'été.

Le Vaucluse toujours sous la canicule. Ce jeudi, on attend des températures proches des 40 degrés à Avignon, Carpentras ou encore Cavaillon, où l'on cherche à tout prix à se mettre au frais. A Cavaillon, la piscine municipale découverte tourne à plein en ce moment. On y vient pour s'y baigner bien sûr, mais aussi pour lire au frais, grâce à la bibliothèque de plein air.

Depuis 7 ans, une bibliothèque éphémère prend ses quartiers d'été dans les jardins de la piscine. Elle y a installé ses étagères pleines de livres et aménagé un coin détente : quelques transats, des chaises et des poufs pour les enfants, de quoi s'attarder un peu pour se plonger, entre deux ploufs, dans l'un des 2000 ouvrages proposés ici.

La dame à l'accueil, c'est Claire, animatrice de cette bibliothèque de plein air ; derrière son comptoir à trésors, elle conseille les vacanciers : "C'est formidable, on vient se ressourcer sur les bouquins", explique Colette. "On apprend à lire, il y a des livres qui apprennent des activités" se réjouit encore Shanon, 6 ans..

Derrière son comptoir à trésors, Claire, animatrice de cette bibliothèque, conseille les vacanciers : "Ce qui marche le mieux, c'est les BD et les livres pour enfants... Et puis les étrangers qui viennent au camping me demandent des livres sur la région", détaille-t-elle

2 000 ouvrages sont à la disposition du public dans cette bibliothèque_qye de plein air © Radio France - Charlotte Lalanne

Vingt à 80 personnes viennent profiter quotidiennement des services gratuits de la bibliothèque. Ici, on trouve principalement de la lecture de loisir, un choix assumé par la directrice des médiathèques de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, Elsa Noble : "Comme on dit dans les bibliothèques, quand on feuillette les pages d'un livre c'est déjà lire. Donc que ce soit Closer ou les livres d'un manga, c'est déjà lire. Après, on espère que les lecteurs feuilletteront des romans : Madame Bovary, Victor Hugo, etc."

Un premier pas vers la lecture ouvert à tous : la bibliothèque de plein air est ouverte tous les jours de 14 heures à 18 heures sauf les dimanche et lundi.