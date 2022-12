Cavalcade de Saintes : de moins en moins de bras pour les chars du défilé de la Saint-Sylvestre

Sept chars vont parader dans les rues de Saintes (Charente-Maritime) pour la 61è édition de la cavalcade de la Saint-Sylvestre. Les équipes viennent d'Albi, d'Agen, de Bretagne et de Saintes même pour l'un des véhicules éphémères.

Ce défilé est une institution en place depuis 1959, mais elle est en perte de vitesse.

ⓘ Publicité

Pourtant, Ludovic, 45 ans, n'a qu'une hâte : défiler sur son char, le "Carnavalo-virus". Imaginé en mars 2020 au tout début de la pandémie par le dessinateur de son équipe, le char monté sur un ancien camion doit plutôt "transmettre le virus de la fête", d'après Ludovic.

Neuf mois de travail pour un char

Une grosse boule verte au visage grimaçant et avec des picots représente le virus et se mêle aux serpentins, sarbacanes rouge et jaune et à une sculpture de bouteille de champagne. Chaque samedi pendant neuf mois, un soudeur s'active à réaliser le squelette en fer, un sculpteur découpe le polystyrène pour le relief de la structure. Le tout est peint et Ludovic s'occupe lui de l'électricité : "on va passer quatre chansons, donc j'installe la sonorisation et de la lumière. Il y a 2800 LED à l'avant. Tout ça sert à mettre en lumière la structure car l'éclairage public n'est pas suffisant de nuit !"

Mais samedi soir pour l'évènement, seuls Ludovic, sa fille et une autre femme pourront conduire l'engin de quatre mètres de haut. Pour Philippe Védiaud, qui a repris l'organisation de la Cavalcade il y a trois ans, ce cas est symptomatique d'un désengagement : "les chars, tout doucement, vont partir, parce que des bénévoles il y en a de moins en moins. D'ici dix ans si ça se trouve il n'y en aura plus. A Dunkerque par exemple (célèbre pour son carnaval, NDLR), ils n'ont plus de chars depuis longtemps." Cette année, des équipes d'Albi, Agen ou de Bretagne viennent prêter main forte gratuitement, fait de plus en plus rare.

Nouvelle formule

Avec un budget de 110 - 120 000 euros, et ce malgré un soutien de 60 000 euros de la mairie de Saintes, les organisateurs ne peuvent plus assumer la présence d'une quinzaine de chars comme ça a pu être le cas lors de la précédente cavalcade - la 60è - en 2019. "Le seul moyen de garder autant de chars ça serait de payer et ça reviendrait à 10 à 20 000 euros le char", estime Philippe Védiaud. De quoi pratiquement tripler le budget actuel, impossible pour une ville comme Saintes.

Pour garder une ambiance conviviale, la formule s'adapte. 350 personnes vont défiler en plusieurs groupes comme des majorettes polonaises ou une troupe montée sur des échasses de plusieurs mètres de haut. "On veut en faire un vrai carnaval, Saintes va devenir Rio !" sourit le directeur de l'évènement. Avec pour objectif d'attirer autant si ce n'est plus que les 30 000 spectateurs comptabilisés en 2019 pour ce carnaval du 31 décembre unique en Europe.